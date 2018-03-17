Cenk Tosun: Şenol Güneş benim için bir baba figürüydü

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, "Şenol Güneş hücum futbolu oynatıyor, Sam Allardyce ise daha temkinli" diyerek iki teknik adamı karşılaştırdı.

Devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş için "Benim için bir baba figürüydü. Aramızda farklı bir bağ var" yorumunu yaptı.

Milli yıldız, "Şenol Güneş daha atak futbol seviyor, Sam Allardyce ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üzerine bir taktiği var. İkisi de çok büyük hocalar" ifadelerini kullandı.

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