Cenk Tosun: Sezon başı hoca tutup çalıştım. Tecrübeleniyorum

Takımının ilk golünü atan Cenk Tosun, Caner Erkin'i överken ''Maça çok iyi başladık. Caner'in bizim takımda olması benim için bulunmamış bir fırsat. Çok güzel orta kesti, ben deiyi vuruş yaptım. 3 puan için mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Kendisine yeni hedefler koyduğunu da söyleyen Cenk ''Kendime her zaman yeni hedefler koyuyorum. Daha fazla çalıştım. Sezon başı hoca tutup çalıştım. Sezon başı kampını da iyi geçirdim. Tecrübeleniyorum'' şeklinde konuştu.

Cenk Tosun, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

Sporx