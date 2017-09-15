Cenk Tosun şimdi 25 milyon euro oldu

Porto deplasmanında 28. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir gol atan ve dünyaca ünlü file bekçisi Casillas'ı avlayan Cenk Tosun, parlamaya devam ediyor.

Ligde 3 maçta 1 gol 1 asistle oynayan, A Milli Takım'da ise kritik Hırvatistan maçında galibiyet sayısını atan Cenk, Portekiz deplasmanında en iyi maçlarından birini çıkarttı.

Kaleye gönderdiği füzeyle tüm Beşiktaşlılar'ı ayağa kaldıran yıldız forvet, her geçen gün değerini artırmaya da devam ediyor. Transferin son gününde Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 12.5 milyon Euro teklif ettiği Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarları sonrasında takımda tutulmuştu. İngilizler'in Cenk'e olan ilgisi hala devam ederken, devre arasında Beşiktaş'a yeni bir teklif geleceği kulislerde konuşuluyor.

Piyasa yükseldi

Cenk Tosun böyle devam ederse, hiç şüphe yok ki Ocak ayında onun için gözden çıkarılan rakam bir hayli yüksek olacak, Avrupa'da artan transfer piyasası göz önünde bulunduğunda 12.5 milyon Euro'luk rakam katlanıp, 20-25 milyon Euro seviyelerine ulaşacak.

(Sporx)