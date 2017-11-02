Cenk Tosun, Subasic'in kabusu oldu

Siyah-beyazlı ekibin 54. dakikada penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu ile dörder golle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımın en golcü oyuncusu unvanını paylaşan Cenk, Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak 5 gole ulaştı ve bu alandaki rekoru ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon sadece Benfica'ya gol atan Cenk, 2017-2018'de ise Porto karşılaşmasıyla fileleri havalandırmaya başladı. Leipzig mücadelesini boş geçen Cenk, Monaco ile oynanan iki karşılaşmada da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, ayrıca siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 11 gole ulaşarak, aynı sayıdaki Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Subasic'e 2 ay içinde 4 gol

Milli futbolcu Cenk Tosun, Hırvatistan'ın ve Monaco'nun tecrübeli kalecisi Danijel Subasic'in adeta korkulu rüyası oldu. Milli Takım ve Beşiktaş'ta arka arkaya Subasic ile karşılaşan Cenk Tosun, fileleri 4 kez havalandırdı. Önce Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı ve 1-0 biten maçta Subasic'i geçen Cenk Tosun, deplasmandaki Monaco maçında 2 gol, İstanbul'daki maçta 1 gol atarak takımına çok kritik puanlar kazandırdı.