Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cenk Tosun, Subasic'in kabusu oldu

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun golleriyle adından söz ettirmeye devam ederken Monaco'nun tecrübeli kalecisi Danijel Subasic'in adeta korkulu rüyası oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlı ekibin 54. dakikada penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu ile dörder golle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımın en golcü oyuncusu unvanını paylaşan Cenk, Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak 5 gole ulaştı ve bu alandaki rekoru ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon sadece Benfica'ya gol atan Cenk, 2017-2018'de ise Porto karşılaşmasıyla fileleri havalandırmaya başladı. Leipzig mücadelesini boş geçen Cenk, Monaco ile oynanan iki karşılaşmada da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, ayrıca siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 11 gole ulaşarak, aynı sayıdaki Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Subasic'e 2 ay içinde 4 gol

Milli futbolcu Cenk Tosun, Hırvatistan'ın ve Monaco'nun tecrübeli kalecisi Danijel Subasic'in adeta korkulu rüyası oldu. Milli Takım ve Beşiktaş'ta arka arkaya Subasic ile karşılaşan Cenk Tosun, fileleri 4 kez havalandırdı. Önce Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı ve 1-0 biten maçta Subasic'i geçen Cenk Tosun, deplasmandaki Monaco maçında 2 gol, İstanbul'daki maçta 1 gol atarak takımına çok kritik puanlar kazandırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklandı

Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklandı

Kaplumbağanın karnından çıkanlar şaşkınlık içinde bıraktı

Kaplumbağanın karnından çıkanlar şaşkınlık içinde bıraktı

2017/2018 sezonunda Avrupa'da tribünleri en fazla dolduran 100 kulübü

2017/2018 sezonunda Avrupa'da tribünleri en fazla dolduran 100 kulübü

iOS 11.1 yayınlandı ama iPhone hala toplama çıkarma yapamıyor

iOS 11.1 yayınlandı ama iPhone hala toplama çıkarma yapamıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA