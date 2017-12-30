Cenk Tosun transferi bugün nihayete eriyor

Sadece Türkiye ve İngiltere’de değil tüm Avrupa’da ilgiyle takip edilen Cenk-Everton-Beşiktaş görüşmelerinde son söz henüz söylenmedi. Ada ekibinin teklifini 25 milyon pounda kadar çıkardığı siyah-beyazlıların ise 30 milyon istediği öğrenildi.

Devre arası dönemin en flaş transferlerinden olması beklenen Cenk Tosun-Everton transferinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa transfer piyasasının da en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cenk Tosun için, Everton kulübü futbolcuyla her konuda anlaştı.

Siyah-beyazlı oyuncunun tek bir şartı olduğu ve bunun da Beşiktaş Yönetimi’nin istemesi durumunda İngiltere’ye gideceğini söylediği öğrenildi.

İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise dün gece yarısına kadar sürdü. Beşiktaş yönetiminin euro yerine pound üzerinden transferin gerçekleşmesini istemesinin ardından pazarlıkların bu doğrultuda devam ettiği bildirildi. İngiliz ekibi, Beşiktaş’a yıldız futbolcu için ilk olarak 20 milyon pound önerdi. Bu teklifin kabul görmemesi üzerine kademeli olarak teklif 25 milyon pounda çıkarıldı. Ancak Beşiktaş yönetimi önerilen bu miktarı da yeterli görmedi ve transferin gerçekleşmesi için 30 milyon poundda diretti. Bu gelişmeler üzerine görüşmelerden sonuç çıkmadı. Tarafların bugün bir kez daha bir araya geleceği ve transfere nokta koyacağı ifade edildi.

Cenk Tosun anlaşma sağlanması halinde en kısa zamanda bavullarını toplayarak, İngiltere’ye gidecek ve Everton’ın antrenmanlarına katılacak.

Cenk’e yıllık 4 milyon euroya yakın bir ücret ödeyecek olan İngiliz kulübünde ise bu transfer için bazı çatlak sesler çıktığı öğrenildi. Türkiye Ligi’nden çıkan bir oyuncu için önerilen bonservis bedelinin çok yüksek olduğunu söyleyen bazı muhalif isimlere, Cenk’i izleyen scoutların “Biz Cenk’i sadece Türkiye Ligi’ne göre değil, son iki senenin, Şampiyonlar Ligi performansına göre değerlendirdik. Alman alt yapısı olan, takım oyunu oynayabilen ve şut çekme özelliği iyi olan birisi” diye konuştukları bildirildi. Newcastle United ve Cyrstal Palace scoutlarının da aynı şekilde raporlar vermesi nedeniyle bu transferdeki maddi gücünü kullanan Everton, bir kaç gün içerisine ıslak imzayı attırmaya çalışacak.

8: Süper Lig’de ilk yarıda 16 maça çıkan Cenk Tosun 8 gol attı. Tecrübeli forvet Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 4 gol buldu.

Skorer