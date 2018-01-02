Cenk Tosun transferi resmileşince Beşiktaş Andre Pierre Gignac için tekrar harekete geçecek

Beşiktaş yönetimi, Everton'a imza atmaya hazırlanan Cenk Tosun'un alternatifini bulmak için çabalıyor. Başkan Fikret Orman için hazırlanan listenin ilk sırasında tanıdık bir isim bulunuyor: Andre Pierre Gignac. Meksika ekibi Tigres'in formasını giyen ve sezon başı da gündeme gelen 32 yaşındaki Fransız futbolcudan yıllık 4 milyon Euro maaş istemesi üzerine vazgeçilmişti. Cenk Tosun'un Premier Lig kulübü Everton'a rekor bedelle transferi resmileşirse, Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de 'Olur' verdiği Gignac'a imza attırmak için hemen harekete geçecek. Oyuncunun Haziran 2018'de sözleşmesi bitiyor.

Sabah