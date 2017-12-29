Cenk Tosun transferi son dakika Cenk Tosun Everton’a çok yakın

Cenk Tosun transferinde son durum nedir? Everton Cenk Tosun flörtünde sona yaklaşıldı. Son dakika Cenk Tosun transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton, yıldız golcü için kesenin ağzını açtı. Cenk Tosun'un Everton'a transferi son noktaya yaklaştı. Premier Lig ekibi, Beşiktaşlı futbolcu için teklifini 20 milyon Pound'a çıkarttı. Everton, bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Pound önerirken, siyah beyazlı yönetim ise 25 milyon Pound artı bonus talep ediyor.

CENK TOSUN VEDA EDER GİBİ

Taraftarı selamlayan Cenk Tosun'un duygusal görüntüleri ise dikkat çekti... 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bırakan Cenk Tosun veda eder gibi taraftarları selamladı. Beşiktaş taraftarları da Milli forvete sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş taraftarları oyundan çıkarken de Cenk Tosun'u ayakta alkışladı.

Ayrıca sosyal medyada teknik direktörü Şenol Güneş'in bu fotoğrafları çok konuşuldu. Güneş'in bu bakışlarından sosyal medyada Cenk Tosun'un kesin olarak ayrıldı anlamı çıkartıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Güneş ise, 'Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz' ifadelerini kullandı.

EVERTON KESENİN AĞZINI AÇTI

Günlerdir konuşulan Cenk Tosun'un Premier Lig temsilcilerinden Everton'a transferi sonuçlanmak üzere. İngiliz temsilcisi teklifini, bonuslarla birlikte 25 milyon Pound'a çıkarttı.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi son noktaya yaklaştı. Premier Lig ekibi, Beşiktaşlı futbolcu için teklifini 20 milyon Pound'a çıkarttı.

Everton, bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Pound önerirken, siyah beyazlı yönetim ise 25 milyon Pound artı bonus talep ediyor.

Anlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde başarılı santrfor yeni yılda Everton forması giyecek.

Cenk, sezon başında da birçok İngiliz kulübünün radarına girmişti.

Son iki sezonda Beşiktaş'ın şampiyonluklarında önemli katkı sahibi olan milli futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 gol ve yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çekti.

CENK HAFTAYA İMZA ATABİLİR

Osmanlıspor maçının hemen ardından Hakan Balta ve ailesiyle Dubai'ye tatile gidecek Cenk Tosun'un geçtiğimiz günlerde Everton tarafından sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti.

Yeni yıla Dubai'de girecek olan Cenk Tosun yeni takımına da tatil dönüşü imza atacak. Yeni yılın ilk haftası 4.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak golcü futbolcunun İngiliz kulübünden senelik 4 milyon Euro kazanacağı öğrenilmişti. Everton ayrıca Cenk Tosun transferi için Beşiktaş'a tam 25 milyon Euro ödeyecek. (Fanatik)

ESKİ EVERTON’LIDAN CENK’E ÖVGÜ

Cenk Tosun'un Everton'a transferinde sona yaklaşılırken; bir dönem Everton'da forma giyen eski oyuncu Don Hutchison, eski kulübüne milli golcüyü almaları yönünde tavsiyede bulundu.

1998-2000 yılları arasında Everton'da forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan Hutchison, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun hakkında övgü dolu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Don Hutchison, "Umarım Everton Cenk Tosun'u alır. Onu, konuştuğum tüm menajerlere önermiştim. Ne yetenek ama" dedi.