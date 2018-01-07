Cenk Tosun, Türkiye'ye veda etti
İNGİLTERE'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra'ya gitti.
Geçtiğimiz günlerde Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun bugün 6 parça valizle Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.
Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Cenk Tosun ve eşini Londra'ya bir bayan arkadaşı uğurlarken, Beşiktaşlı idareci ve yöneticilerin olmaması ise dikkat çekti.
Cenk Tosun daha sonra basın mensuplarına el sallayarak Türkiye'ye veda etti. (DHA)
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