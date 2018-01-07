Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cenk Tosun, Türkiye'ye veda etti

İNGİLTERE'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun eşiyle beraber Londra'ya gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz günlerde Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun bugün 6 parça valizle Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.
 
Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Cenk Tosun ve eşini Londra'ya bir bayan arkadaşı uğurlarken, Beşiktaşlı idareci ve yöneticilerin olmaması ise dikkat çekti.
 
Cenk Tosun daha sonra basın mensuplarına el sallayarak Türkiye'ye veda etti.  (DHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alev alan otomobildeki büyük panik

Alev alan otomobildeki büyük panik

Osmanlı döneminde tüyler ürperten cadılar

Osmanlı döneminde tüyler ürperten cadılar

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA