Cenk Tosun: Umarım bu transfer, genç arkadaşlara ilham olur

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a 22 milyon Euro + bonuslar karşılığında transfer olan Cenk Tosun, imzanın ardından döndüğü Türkiye'de açıklamalarda bulundu.

Everton'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Cenk Tosun, ''Everton'a transfer olduğum için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir taraftan da Beşiktaş gibi büyük bir takımdan ayrıldığım için üzgünüm tabii. Premier Lig'e gitmek benim çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim. İngiltere'de ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğim. Everton'ı herkes biliyor. Tarihi ve taraftarları çok iyi bir takım. Beşiktaş'a yakın bir kulüp. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Ben de onlara karşı yeteneklerimi sergilemek için sabırsızlanıyorum'' diye konuştu.

''BU RAKAMLAR BENİ DE GURURLANDIRDI''

Türkiye'den Avrupa'ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil. Bu rakamlar beni de çok gururlandırdı. Umarım bu transfer, genç arkadaşlara da ilham olur. Tottneham'a karşı ben daha önce oynamıştım. Beşiktaş ile oynamıştık. 1-0 yenmiştik, golü de ben atmıştım hatta. Tabii çok uzun bir zaman önceydi bu. Sakatlık olmazsa ilk maçımı Wembley'de oynayacağım.