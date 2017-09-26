Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma için Leipzig maçının önemi ayrı Porto’ya attığı nefis golle Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarındaki gol sayısını 8’e çıkaran ve Demba Ba’yı yakalayan Cenk Tosun bugün Leipzig filelerini havalandırırsa Daniel Pancu’ya da yetişecek.