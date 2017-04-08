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Benfica Beşiktaşlı Cenk Tosun'un peşinde

Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini almak için Portekiz ekibi Benfica ile kıran kırana bir pazarlık süreci yaşarken; bu sezon Jimenez, Mitroglou ve Jonas'tan beklediğini alamayan Benfica'nın hedefinde ise siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun olduğu iddia edildi..

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Jimenez'le hayal kırıklığı yaşayan, Jonas'ın 34 yaşında gelmesi nedeniyle sıkıntı çeken Benfica'nın Çin kulüplerinin ısrarla istediği Yunan golcüyü de satmaya hazır olduğu ve iyi bir forvet aradığı belirtildi.
 
İlk adayın Benfica'ya attığı gol sonrası taraftarın da gönlünü kazanan Cenk Tosun olduğu gündeme getirildi. Benfica'nın Cenk için kısa ve uzun vadeli planlar yaptığı 10 milyon euro civarında bir teklif götürülmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
 
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