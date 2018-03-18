Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve şampiyonluk açıklaması

Everton forması giyen Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçı izledikten sonra değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun maç sonunda kısa bir açıklama yaparken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

Ligde Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Cenk ''Daha oynanacak çok maç var. Bugün kilit bir maçtı ama kaybettik. Ben arkadaşlarıma güveniyorum, sezonun kalan maçlarında ellerinden geleni yapacaklardır. Gönlümden geçen Beşiktaş'ın şampiyon olması. İnşallah olacağız'' dedi.

Premier League'deki durumunu da değerlendiren ''Premier Lİg'de oynamaktan zevk alıyorsunuz. en güzel sahalarda, en güzel takımlara karşı oynuyorsunuz. Çok zevk veriyor. İlk başlarda fiziksel olarak zorlandım ama hazırlandım ve şimdi kendimi daha rahat hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

Everton'daki hocası hakkında da kısa bir açıklama yapan Cenk ''Hocamızla aramız çok iyi. Zaten o beni transfer etmek istedi. Beni korumak için 1-2 hafta oynatmadı ama son haftalarda forma veriyor'' dedi.