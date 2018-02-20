Cenk Tosun'dan duygulandıran paylaşım!
Devre arası transfer döneminde rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşması öncesi paylaşımda bulundu.
Devre arası transfer döneminde rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşması öncesi paylaşımda bulundu. Cenk Tosun paylaşımında, "Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.
Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle ⚫️⚪️ @Besiktas pic.twitter.com/Fq1MrAuZHy— Cenk Tosun (@CenkTosun_) 20 Şubat 2018
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