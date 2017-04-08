Cenk Tosun: Farka gidebilirdik

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u yendiği maçta Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da rakip olarak ilk gol atan isim olan Cenk Tosun, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kayınpederini kaybeden Cenk Tosun'a başsağlığı dileğinin ardından konuşan Beşiktaşlı isim "Öncelikle babamızı kaybettik, iki gündür kötüyüm. O benim maçımı izlerdi, televizyonun başından kalkmazdı. Mekanı cennet olsun" dedi.

"2'Yİ 3'Ü ATSAK FARKA GİDEBİLİRDİK"

Açıklamalarına devam eden Cenk Tosun "Bize yakışan futbolu oynadık. 1-0'dan sonra 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Final paslarını yapabilsek farka gidebilirdik. Devre arasında hoca gerekenleri söyledi. Bize yakışmayan şekilde 3-2 geri düştük. Ondan sonraki süreç nedeniyle takım arkadaşlarımı tebrik ederim, burada geri dönmek kolay değil. Trabzonspor'u da kutlarım, bu sezonun en güzel maçını izlettik futbolseverlere. Güzel bir galibiyet aldık" diye konuştu.