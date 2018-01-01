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Cenk Tosun'dan Gaziantepspor mesajı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, kapatılacağı açıklanan eski takımı Gaziantepspor'a sahip çıkılması için şehre çağrı yaptı.

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Everton'a transferi söz konusu olan ve eşiyle birlikte Londra'ya giden Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, eski takımı Gaziantepspor'a sahip çıkılmasını istedi.

Bir tweet atan Tosun, kapatılacağı açıklanan Kırmızı-siyahlı kulüp için Gaziantep şehrini harekete geçmeye çağırdı.

"Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan 'Gaziantepspor”a Gaziantep Şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor Taraftarı Bu Çınarın Yıkılmasına Göz Yummamalıdır!' yazdı.

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