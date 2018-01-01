Cenk Tosun'dan Gaziantepspor mesajı
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, kapatılacağı açıklanan eski takımı Gaziantepspor'a sahip çıkılması için şehre çağrı yaptı.
Everton'a transferi söz konusu olan ve eşiyle birlikte Londra'ya giden Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, eski takımı Gaziantepspor'a sahip çıkılmasını istedi.
Bir tweet atan Tosun, kapatılacağı açıklanan Kırmızı-siyahlı kulüp için Gaziantep şehrini harekete geçmeye çağırdı.
"Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan 'Gaziantepspor”a Gaziantep Şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor Taraftarı Bu Çınarın Yıkılmasına Göz Yummamalıdır!' yazdı.
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