Cenk Tosun'lu Everton, Swansea City ile 1-1 berabere kaldı!

Premier League'de Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, deplasmanda Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Swansea City ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın 90 dakikasında Swansea ile Everton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Everton'ın tek golünü 43. dakikada kendi kalesine Kyle Naughton kaydederken, milli oyuncumuz Cenk Tosun 90 dakika sahada kaldı. Swansea City'nin mücadeledeki golünü ise 71. dakikada Jordan Ayew attı.

Bu sonucun ardından Everton Premier League'deki puanını 42'ye çıkardı. Swansea City ise puanını 33 yaptı.

Swansea City gelecek hafta deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Everton ise bir sonraki hafta sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.