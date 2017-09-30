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Cenk Tosun'u Leipzig maçında Tottenham ve Newcastle United scoutlarının izlediği ortaya çıktı

İspanyol ve İngiliz takımlarının gözdesi haline gelen Cenk Tosun’un, Leipzig maçında takip edildiği ortaya çıktı.

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Tottenham ve Newcastle kulüplerinin scout temsilcilerinin, milli yıldızı izledikleri ve bir kez daha hayran kaldıkları öğrenildi.

Beşiktaş’ın ve Milli Takım’ın golcüsü Cenk Tosun’un her geçen gün performansını daha da yukarı çekmesi kendisini isteyen kulüplerin iştahını kabartıyor. Transferin son gününde Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın kapısından dönen, bu takımın yanı sıra Ada’dan Newcastle ile Tottenham ve İspanya’dan Atletico Madrid ile Sevilla’nın radarında olan yıldız oyuncunun, Leipzig maçında takibe alındığı öğrenildi.

Tottenham ve Newcastle kulüplerinin, scout ekiplerini bir kez daha Vodafone Park’a gönderip Cenk Tosun’u izlettirdikleri ortaya çıktı.

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Gol atmamasına karşın Babel’e çok güzel bir asist yapan ve mücadelesi ile alkış alan Cenk Tosun’a bir kez daha hayran kalan Newcastle temsilcisinin kendisini ağırlayan menajer Ceylan Çalışkan’a şunları söylediği öğrenildi:

“Fizik gücü ile Premier Lig’de çok rahat oynar, hatta fark yaratır. Biz zaten onun kalitesinden emindik ama bir kez daha izlemek istedik. Vücudunu çok iyi kullanıyor ve çok akıllı bir santrfor.”

Tottenham ve Newcastle kulüplerinin devre arasında iyi bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalması bekleniyor.

Haberturk

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