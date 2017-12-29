Cenk Tosun'un 3'lüsü için 'veda' yorumları yapıldı

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, Osmanlıspor karşılaşması sonrasında taraftara 3'lü çektiren isim oldu. Everton'a transfer olacağı iddia edilen Cenk'in bu 3'lüsü için 'veda' yorumları yapıldı.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Cenk Tosun için Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girmiş ve Beşiktaş'a 20 milyon pound teklif ettiği iddia edilmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bırakmıştı. Maç sonunda siyah-beyazlı taraftarlar takımı soyunma odasından çağırırken Cenk Tosun'u da ortaya davet etti.

Taraftarların tezahüratlarını kırmayan golcü oyuncu, ilk yarının son 3'lüsünü çektiren isim oldu. Cenk'in bu hareketine sosyal medyada ve taraftarlar arasında 'veda' yorumları yapıldı.

Sosyal medyayı salladı

Cenk Tosun'un siyah-beyazlı taraftartarlara 3'lü çektirdiği sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cenk'e bakışı da dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan bu fotoğraf yüzlerce taraftar tarafından paylaşıldı.

Taraftarların yorumlarından bazıları şöyle:

- Galatasaraylıyım ama bu nasıl bir bakıştır ya içim gitti.

- Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı her şeyi özetliyor.

- Maçın özetini hiç göstermeyin çünkü maçın özeti Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışıydı bence.

- Şenol Güneş için "hocası" demeyin, "babası" deyin. Çünkü ancak bir baba böyle bakar evladına.

- Şimdi düşünüyorum da ben hiçbir problemime yaşadığım sorunlara Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a baktığı gibi bakamamışım.

- Uzanıp uyuyacağım ama Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a o bakışı var ya! "Babasının çok sevdiği erkek evladı" senaryosunun öyle sözlerle filan anlatılamayacak hali. Film falan değil bahsedilen harbi sevgi.

- Bir ailedir Beşiktaş... Şenol Güneş'in bakışı yılın spor karesinin açık ara lideri olmalı... Cenk Tosun'a gelecek olursak, Mayıs'ta tekne turunda görüşmek üzere, yolun açık olsun paşam.

- Herkes Cenk Tosun'u gönderdi ama son 2 yılda UCL'de yılın golünü atan, bu sene de mükemmel işler yapan Beşiktaş'ın forveti olan adamı Fikret Orman'ın o paraya satacağına ve Şenol Güneş'in buna izin vereceğine inanmıyorum. Şaka değil gerçek fikrim 50 milyon eurodan aşağı olmamalı.