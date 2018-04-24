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Cenk Tosun'un 85 dakika oynadığı maçta Everton evinde Newcastle'ı 1-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında Everton sahasında Newcastle United'ı 1-0 yendi, Cenk Tosun 85 dakika oynadı.

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İngiltere Birinci Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 35. hafta maçında Everton sahasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Goodison Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Everton'a galibiyeti getiren tek gol 51. dakikada Theo Walcott'tan geldi.

Cenk Tosun 85 dakika oynadı

Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 85. dakikada yerini Senegalli golcü Baye Oumar Niasse'ye bıraktı

Bu sonucun ardından Premier Lig'de Everton 45 puanla 8. sıraya yükselirken, bir maçı eksik olan Newcastle United ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

(Skorer)

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