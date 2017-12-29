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Cenk Tosun'un Everton'a gidecek olması, Bayern Münih'i bir hayli mutlu etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Turdaki rakibi Bayern Münih'te, Cenk Tosun sevinci yaşanıyor.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Turdaki rakibi Bayern Münih'te, Cenk Tosun sevinci yaşanıyor.

Beşiktaş'ın en büyük gol silahı Cenk Tosun'u Everton'a satması, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te sevinç yarattı.

'Bayern için güzel haber'

Alman Bild Gazetesi'nde 'Bayern için güzel haber: Yıldız golcü Tosun İngiltere'ye uçuyor' başlıklı haberde Bayern Münih'in rakibi Beşiktaş'ın en önemli silahını satmaya çok yakın olduğunu duyurdu. 28 milyon euroya transferin bitmek üzere olduğunu belirten Bild, bu anlaşmanın Bayern Münih'i de yakından ilgilendirdiği vurguladı.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcü yıldızı Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a 25 milyon pound'a (28 milyon euro) transfer olmak üzere olduğu ve Cenk'in sağlık kontrolünden bile geçtiği belirtilmişti.

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