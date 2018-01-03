Cenk Tosun'un Everton'a transferi için İngiliz basını 'bugün bitebilir' dedi

26 yaşındaki futbolcu için ilk olarak 18 milyon Pound’luk teklifte bulunan Everton, Beşiktaş’la kıran kırana yapılan pazarlıkların ardından rakamı 25 milyon Pound’a çıkartmış ve anlaşma sağlanmıştı. Başkan Fikret Orman’ın tatil sebebiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunmasından dolayı resmi imzalar bir türlü atılamamıştı.

ORMAN İSTANBUL'DA

Tatilini sonlandırarak İstanbul’a gelen Başkanı Fikret Orman’ın, bu transferle ilgili olarak son gelişmeleri İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Umut Güner’le görüşüp sonrasında imzayı atacağı bildirildi. Cenk Tosun’un yakın çevresinden gelen bilgiye göre Beşiktaş ve Everton kulüplerinin transferi cuma gününe kadar duyurması bekleniyor. Öte yandan Orman'ın bugün İstanbul'a gideceği de iddia ediliyor.

İngilizler 'bugün bitebilir' dedi

Guardian Gazetesi de transfer bugün 25 milyon pound karşılığı sonuçlanacağını iddia ediyor... Everton’ın Beşiktaş’tan resmen, ‘Evet’ cevabı alması sonrasında hemen Cenk Tosun’la görüşüp yıldız isimle de el sıkışacağı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool ekibinin Cenk Tosun’a 4.5 yıllık sözleşme karşılığı yıllık 7.5 milyon Pound (38 milyon TL) maaş önereceği belirtildi.

Allardyce çok istiyor

Premier Lig’de Manchester United’a 2-0 kaybeden Everton’da maç sonunda konuşulan konu forvet transferiydi. Tecrübeli teknik adamın sözleri Cenk transferi ne kadar çok istediğini de ortaya koyuyordu.

İngiliz menajer Sam Allardyce, “Cenk Tosun’u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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