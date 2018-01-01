Cenk Tosun'un Everton-Manchester United karşılaşmasını izleyeceği iddia edildi
Eşiyle birlikte Tatil için Londra'ya giden Cenk Tosun'un bugün Liverpool'a geçip Everton ile Manchester United arasında oynanacak Premier Lig maçını izleyeceği iddia edildi.
Goodison Park'ta oynanacak maçı tribünden takip etmesi beklenen Cenk'e Everton kulübünden isimlerin de eşlik etmesi bekleniyor. Cenk Tosun transferi için Beşiktaş ile Everton'ın anlaştığı ve birkaç günde anlaşmanın imzalanacağı iddia ediliyor.
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