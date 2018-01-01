Cenk Tosun'un Everton-Manchester United karşılaşmasını izleyeceği iddia edildi

Goodison Park'ta oynanacak maçı tribünden takip etmesi beklenen Cenk'e Everton kulübünden isimlerin de eşlik etmesi bekleniyor. Cenk Tosun transferi için Beşiktaş ile Everton'ın anlaştığı ve birkaç günde anlaşmanın imzalanacağı iddia ediliyor.