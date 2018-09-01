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Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı. Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede Huddersfield Town ile karşılaştı.

Konuk ekibin 34. dakikada Philip Billing ile öne geçtiği maçta Everton, iki dakika sonra Dominic Calvert-Lewin'in golüyle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı Bournemouth'u ikinci yarıda Pedro ve Eden Hazard'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion-Fulham: 2-2

Crystal Palace-Southampton: 0-2

West Ham United-Wolverhampton: 0-1

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