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Cenk Tosun'un golü 'En heyecan verici gol' olarak seçildi

Nissan ve Loughborough Üniversitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Cenk Tosun'un golünü 'En heyecan verici gol' olarak belirledi.

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Bilimsel verilere dayanarak yapılan araştırmaya göre, Beşiktaş'ın  forveti Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol "Turnuvanın en heyecan verici golü"  seçilirken, İngiliz ekibi Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil "En  heyecan verici 11"e girdi.
 
Araştırmada, Alman ekibi Borussia Dortmund ile Polonya temsilcisi  Legia Varşova arasında oynanan ve 8-4 Alman takımının galibiyetiyle biten  karşılaşma, "Sezonun en heyecan verici maçı" seçildi.
 
Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanya'nın Barcelona ekibinin,  sezonun "En heyecan verici takımı" olarak belirlendiği araştırmada, bir diğer  İspanyol temsilcisi Real Madrid ikinci oldu. İspanyol ekiplerini, Alman  temsilcileri Bayern Münih ve Borussia Dortmund takip etti.
 
Mesut Özil'in yer aldığı "Turnuvanın en heyecan verici 11"i ise şu  oyunculardan oluştu:
 
Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)
Defans: Ludwig Augustinsson, Mathias Jorgensen (Kopenhag), Raphael  Varane (Real Madrid), Dani Alves (Juventus)
Orta saha: Mesut Özil (Arsenal), Danilo Pereira (Porto), Steven  N'Zonzi (Sevilla)
Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Alexis  Sanchez (Arsenal).

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