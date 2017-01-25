Cenk Tosun'un hedefi 20 golü aşmak

Beşiktaş’ın Süper Lig’de geçen yıl elde ettiği şampiyonluğa kulübeden gelip attığı gollerle önemli katkı sağlayan Cenk Tosun, bu sezon da fırtına gibi esiyor...

Ağrıya rağmen sahada kaldı

Kara Kartal’ın 18 lig maçının tamamında görev yapan tek isim olan CT23, önceki gün Alanyaspor karşılaşmasında attığı klas golle rakibinin kilidini açmış ancak sonrasında belindeki ağrı sebebiyle 36. dakikada oyundan alınmıştı. Vincent Aboubakar’ın Kamerun Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda olmasına ek olarak takımın diğer forveti Ömer Şişmanoğlu’nun da sakatlıktan yeni kurtulması sebebiyle Cenk’in, belindeki ağrıya rağmen maça çıktığı ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun, sahaya ısınmaya çıktığı andan itibaren belinde ağrı hissettiği ve attığı golün ardından beli tutulmasına rağmen sahada kalmak için hocasından istekte bulunduğu öğrenildi.

‘Çok büyük bir ağrı hissettim’

Konuyla ilgili olarak konuşan başarılı futbolcu, “Ağrılarıma rağmen maça devam ettim. Gol attığım pozisyon sırasında belim tutuldu. Çok büyük bir ağrı hissettim. Yedek kulübesine gidip kısa bir tedavi olduktan sonra oyuna döndüm. Maça devam etmek istedim. Devre arasında soyunma odasında iğne olup devam ederim diyordum ama Şenol hoca riske etmeyip oyundan aldı” sözlerini sarf etti.

‘20 golü geçersem mutlu olurum’

Alanyaspor karşısında attığı golle bu sezonki skor sayısını 12’ye çıkaran Cenk Tosun, krallık yarışında zirvedeki yerini koruyor. Milli yıldız, en yakın takipçisi Konyaspor’lu Riad Bajic’in 3 gol farkla önünde yer alıyor... Sezonu gol kralı olarak tamamlamak istediğini söyleyen Cenk, “20 golü geçersem kendimi mutlu hissederim. Umarım sezon sonunda hem lig şampiyonluğu hem de krallık tacını kazanırım” dedi.

Geçen sezon da feda demişti

Cenk Tosun, geçen sezon Türkiye Kupası’nda 17 Aralık 2015 tarihinde oynanan Karabükspor maçında rakip takım futbolcusu Mert Güney ile çarpışmış ve kafasına 12 dikiş atılmıştı. Cenk, kafasındaki 12 dikişle 1 hafta sonra oynanan Sivas Belediye maçına çıkıp gol atmıştı.

Fanatik