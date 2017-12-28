Cenk Tosun'un imza atacağı tarih belli oldu 25 Milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olacak Cenk Tosun'un imza tarihi belli oldu. Bu akşam Beşiktaş formasıyla taraftara veda edecek golcü futbolcu önümüzdeki hafta İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacak.