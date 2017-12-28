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Cenk Tosun'un imza atacağı tarih belli oldu

25 Milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olacak Cenk Tosun'un imza tarihi belli oldu. Bu akşam Beşiktaş formasıyla taraftara veda edecek golcü futbolcu önümüzdeki hafta İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacak.

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Rekor bedelle Everton'un yolunu tutmaya hazırlanan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda ediyor. Bu akşam Osmanlıspor karşısında son maçına çıkacak yıldız futbolcu Yılbaşı tatilinin ardından İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Hakan Balta ile Dubai'ye gidiyor

Osmanlıspor maçının hemen ardından Hakan Balta ve ailesiyle Dubai'ye tatile gidecek Cenk Tosun'un geçtiğimiz günlerde Everton tarafından sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti.

Yeni yılın ilk haftası imzalıyor

Yeni yıla Dubai'de girecek olan Cenk Tosun yeni takımına da tatil dönüşü imza atacak. Yeni yılın ilk haftası 4.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak golcü futbolcunun İngiliz kulübünden senelik 4 milyon Euro kazanacağı öğrenilmişti. Everton ayrıca Cenk Tosun transferi için Beşiktaş'a tam 25 milyon Euro ödeyecek.

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