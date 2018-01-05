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Cenk Tosun'un imza töreni iptal oldu

Bugün saat 21:00'de düzenleneceği belirtilen Cenk Tosun'un imza töreni ertelendi.

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Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, 27 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun için düzenleyeceği imza töreni ertelendi. NTV Spor'un haberine göre; milli futbolcunun sağlık kontrolleri devam ettiği için imza töreni ertelendi.

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