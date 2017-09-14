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Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol sosyal medyası salladı

Dün gece Porto kalesine adeta füze yollayan yıldız golcü Cenk Tosun, attığı golden sonra sosyal medyada 'TT' oldu.

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Beşiktaş'ın Porto'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Cenk Tosun'un attığı muhteşem füze tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cenk'in golü sosyal medyayı da salladı.

Sosyal medyada Cenk’in golüne övgüler yağdırılırken muhteşem gol Twitter’da da gündemi oluşturdu.

İşte o tweetlerden bazıları:

Batistuta golü resmen, Cenk Tosun 35 milyon euro

Ne gol atmışssın be Cenk Tosun! Helal

Köfte Casillas yine jeneriklerde yer bulacak kendisine Cenk Tosun sayesinde. Çakaaal

Cenk Tosun insan mısın gardaş la!

Şenol Güneş aslında mütevazi olduğu için başarıları gözükmedi bu zamana dek! Cenk Tosun o nasıl bir füze, helal olsun

Cenk Tosun'u bu sene Gomez gelse kesemez, Negredo Ziraat Türkiye Kupası'nda oynar, ligde de 65'ten sonra oyuna girer

Cenk Tosun; acemilik, kalfalık derken ustalık dönemini yaşıyorsun Mimar Sinan gibi. Eserlerin unutulmayacak.

Cenk Tosun gol atması bazuka yolladı

Cenk Tosun 200 milyon euro işinize gelirse

Yalnız Cenk'in vurduğu yerden taksi 58 lira yazar

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