Cenk Tosun'un takımı Everton, teknik direktör Sam Allardyce ile yolları ayırmaya hazırlanıyor
Everton yeni sezonda yola yeni bir teknik adamla devam edecek. Mirror’un haberine göre Maviler bu sezon beklediği başarıyı yakalayamadı ve Sam Allardyce yönetiminde gelecek sezon da yakalayamayacağını düşünüyor.
Takımın başına gelecek isim ise, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca… Ukrayna ekibinin başında başarılı bir grafik çizen Portekizli teknik adamın, İngiliz yöneticilerin dikkatini çektiği belirtildi.
Ligde 9. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Everton, altıncı sıradaki Arsenal’in 8 puan gerisinde bulunuyor.
Porto ve Braga takımlarını da çalıştıran Fonseca yönetiminde Shakhtar bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tura çıkmış, ardından Roma’ya elenmişti.
(Skorer)
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