Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cenk Tosun'un takımı Everton, teknik direktör Sam Allardyce ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Everton yeni sezonda yola yeni bir teknik adamla devam edecek. Mirror’un haberine göre Maviler bu sezon beklediği başarıyı yakalayamadı ve Sam Allardyce yönetiminde gelecek sezon da yakalayamayacağını düşünüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Takımın başına gelecek isim ise, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca… Ukrayna ekibinin başında başarılı bir grafik çizen Portekizli teknik adamın, İngiliz yöneticilerin dikkatini çektiği belirtildi.

Ligde 9. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Everton, altıncı sıradaki Arsenal’in 8 puan gerisinde bulunuyor.

Porto ve Braga takımlarını da çalıştıran Fonseca yönetiminde Shakhtar bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tura çıkmış, ardından Roma’ya elenmişti. 

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA