Cenk Tosun'un takımı Everton, teknik direktör Sam Allardyce ile yolları ayırmaya hazırlanıyor Everton yeni sezonda yola yeni bir teknik adamla devam edecek. Mirror’un haberine göre Maviler bu sezon beklediği başarıyı yakalayamadı ve Sam Allardyce yönetiminde gelecek sezon da yakalayamayacağını düşünüyor.