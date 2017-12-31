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Cenk Tosun,yeni yıl mesajını Londra'dan paylaştı

Everton'a transferi için gün sayan Cenk Tosun, yılbaşı paylaşımını Londra'dan yapıp 'Herkese iyi seneler' yazdı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi için gün sayan Milli futbolcu Cenk Tosun, yeni yıl paylaşımın Londra'dan yaptı. Dün, yeni takımı Everton'la sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye giden Cenk Tosun, sosyal medya hesabından 'Herkese iyi seneler' yazılı gönderi paylaştı.

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