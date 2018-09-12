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Cerci: Taraftarların baskısı ve beklentisi bende baskı yaratmıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden Alessio Cerci, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i takip ettiğini belirterek, 'Türk ligi dünyada tanınan bir lig. İyi ve kaliteli futbolcular var. Bu ligin bir parçası olarak elimden geleni yapmak istiyorum.' dedi.

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Cerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın durumu ve sezona dair  beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi her zaman çok merak  ettiğini ve buraya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren İtalyan futbolcu,  "Türkiye'ye geldikten sonra yavaş yavaş tanıma fırsatı buluyorum. Takım  arkadaşlarımı da tanımaya başladım. Şu an için her şey iyi gidiyor." ifadelerini  kullandı.

Türkiye'de çok kaliteli yerli ve yabancı futbolcu bulunduğuna işaret  eden Cerci, "Türk ligi benim de takip ettiğim bir lig. Bu kaliteli ligde  oynadığım için mutluyum. Ben de bir an önce kalitemi göstermek ve takım için  katkı vermek istiyorum." diye konuştu.

"Taraftar beklentisi futbolun parçası"

31 yaşındaki İtalyan futbolcu, kariyeri nedeniyle Ankaragücü  taraftarının kendisinden beklentisi olduğunu ve bu beklentiye en iyi şekilde  karşılık vermek istediğini söyledi.

Tecrübelerini ve yeteneklerini sahaya koymak için var gücüyle  çalışacağının altını çizen Cerci, "Taraftar beklentisi, futbolun bir parçasıdır  ancak bu beklenti bende herhangi bir baskı yaratmıyor. Önemli olan bu beklentiye  karşılık verebilmek. Tüm bu beklentiyi karşılayabilmek için bir an önce oynamak  ve elimden geleni yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Cerci, MKE Ankaragücü'nün hedefleriyle ilgili de görüşlerini  açıklarken, şunları kaydetti:

"Türkiye'de henüz daha yeniyim ancak iyi bir takıma sahip olduğumuzu  söyleyebilirim. İyi bir oyuncu topluluğumuz var. Gerekli birlikteliği ve  arkadaşlığı çabuk şekilde sağlayabilirsek, ligi iyi bir yerde bitirebiliriz.  Sıralama konusunda bir şey söyleyemem ama önemli olan birlikteliği sağlamak."

Sarı-lacivertli takımın taraftarlarından övgüyle bahseden İtalyan  oyuncu, "Gerçekten ateşli bir taraftar grubuna sahibiz. İki maçta gözlemlediğim  kadarıyla bana İtalyan taraftarları andırdılar. Onlar da aynı şekilde sıcak ve  ateşlidir. Taraftarımızın katkılarının, bizim için ekstra motivasyon kaynağı  olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıllarda faydaları görünecek"

Cerci, kariyerli ve tecrübeli isimlerin, Türk futboluna önemli katkı  sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Beşiktaş forması giyen Pepe gibi isimlerin gerek kendi takımlarında  gerekse Türk futbolunda önemli işler yapacağını vurgulayan Cerci, "Örneğin Pepe.  Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'de oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu  tür tecrübeli ve kaliteli isimler, Türk futboluna çok şey katacaktır. Özellikle  genç futbolculara örnek olacaklarını düşünüyorum. Türk futbolu, bu tecrübeli  isimlerin faydalarını gelecek yıllarda almaya başlayacaktır." şeklinde görüş  belirtti.

"Arda Turan çok iyi futbolcu"

Alessio Cerci, İspanya'nın Atletico Madrid takımında birlikte forma  giydiği Arda Turan'ın çok iyi bir insan ve harika bir kişiliğe sahip olduğunu  ifade etti.

Arda ile İspanya'da 1 yıl süresince aynı takımda mücadele ettiğini  hatırlatan İtalyan futbolcu, "Arda, çok sempatik birisi. Futbolculuğu hakkında  bir şey söylemem mümkün değil çünkü zaten çok iyi bir futbolcu. Bu sezon Arda  Turan'a karşı oynayacağım. İnşallah kazanan taraf ben olurum." değerlendirmesinde  bulundu.

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