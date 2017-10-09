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Cerem Talha Dinçer Villarreal'den Erokspor'a kiralandı

Villarreal'in büyük umutlarla transfer ettiği Cerem Talha Dinçer'in son durağı Erokspor oldu.

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Başakşehir'den Villarreal'e transferiyle olay olan genç futbolcu, yeni takımıyla futbolseverleri şaşırttı. Villareal, Cerem Talha Dinçer'i Başakşehir'den kiraladıktan sonra bonservisini 135 bin euroya almıştı. Fakat beklentileri karşılayamayan 1996 doğumlu futbolcu, sürpriz bir kararla Türkiye 3. Ligi'ne (Kemerspor) transfer olmuştu. 

Fenerbahçe alt yapısında yetişen Cerem Talha Dinçer'i yeniden kadrosuna katan Başakşehir, genç ismi U-21 takımı bünyesinde tuttuktan sonra bu kez de bir başka 3. Lig ekibi Erokspor'a kiraladı. İspanya'da gelişim gösteremeyen Cerem'in Villareal'deki bu görüntüleri ise hatıra olarak kaldı.

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