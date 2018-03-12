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Cesc Fabregas: Camp Nou'ya negatif düşüncelerle gidemeyiz

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Barcelona maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

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Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde 1-1'in rövanşında Camp Nou'da oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Fabregas, Barcelona'yı eleyebileceklerini söylerken, "Camp Nou'ya negatif düşüncelerle gidemeyiz. Büyük bir maç olacak ve büyük bir takım gibi bunu karşılamalı, son yıllarda oynadığımız gibi oynamalıyız" dedi.

Messi için de konuşan tecrübeli isim, "Messi'yi durdurmak kolay değil ancak onun rahat olmaması için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile Chelsea, 14 Mart günü 22:45'te karşı karşıya gelecek.

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