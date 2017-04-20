Cesc Fabregas Milan'a gidiyor

Milan Kulübü'nün Çinli yeni sahipleri, Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas'ı ilk transfer hedefi olarak belirledi. Bilindiği üzere 31 yıldır Milan'ın başında olan Silvio Berlusconi, geçtiğimiz hafta kulübün yatırımcı Yonghonh Li önderliğindeki konsorsiyuma satıldığını duyurmuştu.

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Goal'ün edindiği bilgilere göre yaz transfer dönemi için yaklaşık 120 milyon avroluk bir transfer bütçesi hazırlayan kulübün yeni sahipleri, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın da isteği doğrultusunda dünya çapında bir orta saha ve forvet oyuncusu almak için hazırlıklara başladı.