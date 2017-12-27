Ceyhun Gülselam Yeni Malatyaspor'a gidiyor

Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek ve Teknik Direktör Erol Bulut, İstanbul’da bir araya gelerek başlattığı transfer çalışmalarında ilk olarak rotayı Karabükspor’un orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam’a çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübün başarılı oyuncunun transferini bir iki gün içerisinde bitirmek istediği ifade ediliyor.

Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı kulübünden ayrılmayı düşündüğü öğrenilen Ceyhun’un da Malatya ekibinden gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bir diğer transferde temas halinde olduğu futbolcunun ise Boluspor’un genç yeteneği Umut Meraş olduğu belirtildi.

22 yaşındaki sol bek, Erol Bulut’un raporu doğrultusunda kadroya katılmayı planlandığı ifade edilirken, Evkur Yeni Malatyaspor ile Boluspor'un bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Umut Meraş’ın sarı-kırmızılı yönetimin kurmak istediği uzun vadeli ve ileriye dönük takım kadrosunda düşündüğü bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.