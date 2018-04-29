Cezalı olan Belhanda, Akhisar maçında yok
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Beşiktaş maçının henüz 4. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan kritik derbide Gary Medel'e dirsekle müdahalede bulunan Belhanda, hakem Fırat Aydınus'tan sarı kart gördü.
Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında cezalı
Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçta cezalı olacak.
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