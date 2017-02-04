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Hakan Çalhanoğlu Chelsea'ye transferini açıkladı

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda forma giyeceği takımı açıkladı.

  • Hürriyet
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Trabzonspor ile yaptığı sözleşmeye uymadığı için CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından 4 ay futboldan men cezasına çarptırılan Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda forma giyeceği takımı açıkladı.
 
Olayın meydana geldiği 2011’de 17 yaşında olduğuna dikkat çeken Çalhanoğlu, “Menajerliğimi babam yapıyordu. Ben daha 17 yaşındaydım. Trabzon yöneticileri babama 100 bin Euro, bir menajere de 110 bin Euro para verip imzayı attırdı. Fakat daha sonra başka bir kulübe imza attım. Ondan sonra da Trabzon şikayet etti” dedi.
 
"YENİ SEZONDA CHELSEA'DE OLURUM"
 
Bundan sonra ne olacağını da açıklayan Hakan Çalhanoğlu, “Beşinci ayda düğünüm var. Allah kısmet ederse yeni sezonda Chelsea’de olurum. Birkaç kulüp daha var isteyen, kısmet” ifadesini kullandı.
 
‘BABAM ARTIK KARIŞMAYACAK’
 
Hakan Çalhanoğlu, Alman Express gazetesine verdiği röportajda da, “Bizim kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Babama güvendim. Yaşananlar onu da üzdü. Babam, bundan sonra kariyerime karışmayacak. Menajerim Bektaş Demirtaş’a ve her şeyimle ilgilenen Rabii Salhi’ye güveniyorum” diye konuştu.
 
Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu ise olayın meydana geldiği 2011 yılında Trabzonspor’un yanı sıra Bursaspor’dan da teklif aldıklarını, bordo mavili yöneticilerin ellerini çabuk tutarak sözleşme imzalattıklarını söyledi.

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