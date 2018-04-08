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Cezayir Teknik Direktörü Reba Macir’in yardımcısı Ighil: Feghouli, yeniden milli takıma çağrılabilir

Sarı-kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir görüntü çizen Sofiane Feghouli’ye Cezayir Milli Takımı’ndan sıcak mesaj geldi.

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Sarı-kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir görüntü çizen Sofiane Feghouli’ye Cezayir Milli Takımı’ndan sıcak mesaj geldi.
 
Galatasaray’daki başarısına karşın Feghouli’yi kadroya çağırmayan Cezayir Teknik Direktörü Reba Macir’in yardımcısı Ighil’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Ighil, Feghouli’ye kapıların açık olduğunu belirterek, “Yeniden milli takıma çağrılabilir. Önemli olan milli takımımızın başarısı. Her şey performansa bağlı” dedi.
 
(Milliyet)

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