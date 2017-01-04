Chapecoense, kazadan sonra ilk kez sahaya çýktý

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, yeni sezon hazýrlýklarý için uzun bir aranýn ardýndan sahaya indi.

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasýnda 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya temsilcisi, yeni sezon hazýrlýklarý çerçevesinde ilk antrenmanýný yaptý.

Kazanýn ardýndan 35 gün sonra yeniden yeþil sahalara dönen Chapecoense, 26 Ocak'ta ilk lig maçýnda Joinville takýmýný aðýrlayacak.

Yeniden yapýlanma çerçevesinde Brezilyalý futbolcular Douglas Grolli, Nadson ve Rossi'yi kadrosuna katan Chapecoense'nin futbol direktörü Rui Costa, 20 oyuncu daha transfer edeceklerini açýklamýþtý.

Sudamericana Kupasý finalinde Atletico Nacional ile karþýlaþmak için Bolivya'nýn Santa Cruz de la Sierra þehrinden Kolombiya'nýn Medellin kentine hareket eden Chapecoense takýmý dahil 77 kiþinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduðu uçak, daðlýk araziye düþmüþ, kazada 71 kiþi hayatýný kaybetmiþti.

Atletico Nacional, Sudamericana Kupasý'nýn Chapecoense takýmýna ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayý düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiþ ve bu durum kabul görmüþtü.