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Charles Itandje Bayern Münih'e imza atmak üzere

Geçen sezon formasını giydiği Adanaspor'la ligden düşen kaleci Charles Itandje, Alman devi Bayern Münih'le görüşmelere başladı.

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Alman devi Bayern Münih'in Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle bonservisi elinde olan Charles Itandje ile kısa süreli bir sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.

Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası genç kaleci Sven Ulreich'in güven vermemesi nedeniyle Bayern Münih, daha önce emekliliğini açıklayan 36 yaşındaki Tom Starke'ı yeniden kadroya çağırmıştı. Neuer'in sakatlığı beklenenden kısa sürse de, Alman eldiven tam iyileşti derken bu kez sol ayağından sakatlandı ve sezonun ilk yarısını kapattı.

ADANASPOR'DAN AYRILDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Bu gelişmenin ardından kaleci arayışlarına giren Bavyera ekibi, Adanaspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Charles Itandje ile temas kurdu. Bayern Münih'İn Itandje ile kısa süreli sözleşme imzalayarak mevcut iki kalecisine alternatif oluşturacağı ifade ediliyor.

Itandje'ın geçen sezon formalarını giydiği Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor küme düşmüştü.

(Fotomaç)

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