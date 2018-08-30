Charlie Wyett: Karius bu sezon öncesi hazırlık maçlarında da fahiş hatalar yaptı

Alman futbolcunun kötü bir kaleci olmadığını belirten Wyett “Karius aslında geçen yıl iyi bir sezon geçirdi. Liverpool kalesindeki yerini kendi çabasıyla kazandı. Simon Mignolet’ye göre daha çok maçta kaleyi korudu. Ancak sonradan Mignolet’nin daha iyi bir performans göstermeye başlaması ve sonrasında Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlar kendisinin talihsizliği oldu” dedi.

İngiliz futbol yazarı şöyle devam etti: “O maçta yaşananlar ve sonrasında iddialar… Karius’a ağır bir darbe vurdu. Amerika’da hastaneye gitmek gibi tuhaf davranışlar içerisine soktu kendisini. Tekrar idmanlara döndüğünde paylaştığı garip videolar, o dönemki durumunu anlatıyor. Tabii o final maçında yaptığı hatalar Liverpool’daki sonunu hazırladı. Ama sadece onlar değil, Karius bu sezon öncesi hazırlık maçlarında da fahiş hatalar yaptı.”

Deneyimli file bekçisinin yeniden ayağa kalkabileceğine inandığını ifade eden Wyett “Bu dönemi aştığı takdirde yeniden becerilerini sergileyebilecek bir duruma gelecektir. Beşiktaş’a transferinin bu açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle bir değişime gerçekten ihtiyacı vardı. Bence Karius Türkiye’de iyi işler çıkaracak ve başarılı olacak” diye konuştu.

(Skorer)