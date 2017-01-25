Galatasaray yönetimi Chedjou'ya mecburi af çıkarmak zorunda kaldı

Hemen hemen her kararı tartışılan G.Saray yönetimi, disiplin uygulamalarında geri adım atmaya devam ediyor!



Yıllık ücreti nedeniyle sorun çıkaran Yasin Öztekin’i iki kez kadro dışı bırakan ancak çark edip iki kez affeden Sarı- Kırmızılılar, bu kez de Aurelien Chedjou’da benzer bir karar verdi. Yönetim, Kamerunlu stoperi sezon başında göndermeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Ardından Riekerink’e baskı uygulayıp yedek bırakılan tecrübeli oyuncu zorunlu olarak takımda kalmıştı.

2.2 milyon Euro ücret alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou, mukavelesini tek taraflı fesh etmek isteyen yönetime “Kalan ücretimi ödeyin, gideyim” restini çekmişti. Trabzon’un yaptığı düşük teklifi kabul etmeyen Kamerunlu, Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart sonrası süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.



Devre arası kampında götürülmeyen ve 1 aydır takımda çalışmayan Chedjou, yine “Paramı almadan gitmem” deyince işle değişti!. Yönetim, ‘mecburi af çıkan’ 31 yaşındaki stopere “Seni affettik, yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkabilirsin” dedi.



Takımdan gönderilmesi gündemde olan Kamerunlu oyuncu, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından affedilirken, bu gelişme sonrası stoper transferi de askıya alındı.



Ahmet Çalık’ın ardından savunmaya tecrübeli bir ismi daha almayı düşünen yönetim, teknik direktör Jan Olde Riekerink’den Aurelien Chedjou kullanmasını da isteyecek.