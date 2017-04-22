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Chelsea, Tottenham'ı 4-2 yenerek FA Cup'ta finale çıktı

Chelsea, FA Cup yarı finalinde Tottenham ile karşılaştı! Chelsea nefes kesen mücadelede Tottenham'ı 4-2 yendi ve adını finale yazdırdı.

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FA Cup yarı finalinde Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan ve nefes kesen maçta Chelsea Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Premier League'de de şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea bu galibiyetle FA Cup'ta adını finale yazdırmayı başardı.

Chelsea'ye Tottenham karşısında galibiyeti getiren golleri 5. dakikada ve 43. dakikada penaltıdan Willian, 75. dakikada Hazard ve 80. dakikada Matic kaydetti. Tottenham'ın gollerini ise 18. dakikada Kane ve 52. dakikada Dele Alli attı.

FA Cup yarı finalindeki diğer maçta Arsenal ile Manchester City, 23 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

FA Cup Finali 27 Mayıs tarihinde Wembley'de oynanacak.

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