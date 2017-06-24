Chelsea, Bonucci ve Sandro için tam 114 milyon euro verdi

Transfer dönemi Türkiye'de olduğu gibi oldukça hareketli geçiyor ve inanılmazı güç rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Son iddia ise İtalyan medyasından geldi.

Torino merkezli La Stampa'nın haberine göre; Premier Lig şampiyonu Chelsea'de gelecek sezon için de çok ciddi adımlar atıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir kadro kurmanın hedefinde...

Eski takımının iki yıldızı...

Menajer Antonio Conte'nin ilk hedefi ise eski çalıştırdığı takım olan Juventus'un iki oyuncusu Lonardo Bonucci ve Alex Sandro'yu transfer etmek.

İki oyuncunuya 114 milyon euro

Gazetenin haberinde Londra kulübünün daha önce de Juve'ye teklif yaptığuı ancak reddedildiği, şimdi ise iki oyuncu için 114 milyon euroluk son bir teklifle gelindiği belirtildi.

Sandro gitmesin diye yeni sözleşme

Bonucci'nin yeni bir heyecan aradığı ancak Alex Snadro'nun Torino'da kalmayı tercih ettiği yazılırken, Siyah Beyazlılar'ın da Brezilyalı sol bek için 2022'ye kadar yıllık 5 milyon euroluk yeni bir sözleşme önereceği aktarıldı.