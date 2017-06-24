Chelsea, Cengiz Ünder için 12 milyon euro teklif etti

Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç etmeye en yakın ismi olarak gösterilen Cengiz Ünder'e Tottenham, Lille ve Freiburg'un ardından Chelsea'nin de resmen talip olduğu ortaya çıktı.

Tottenham, Lille ve Freiburg'un Başakşehir ile temaslara başlayıp teklifini sunmasının ardından Chelsea'nin de Cengiz Ünder için Başakşehir ile görüşmelere başladığı ve 7.5 milyon euroluk bonservis bedelini masanın üzerine koyduğu öğrenildi.

Cengiz Ünder için 12 milyon euroluk bonservis bedeli talep eden Başakşehir, bonservis bedelinin karşılanmaması durumunda milli futbolcu ile yola devam edecek. Chelsea'nin yanı sıra Freiburg'un da ciddi şekilde ilgilendiği Cengiz için teklifin maksimum 8 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edilirken; transfer kararını son olarak başkan Göksel Gümüşdağ'ın verecek.

Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen Cengiz Ünder ise transfer kararını başkan Göksel Gümüşdağ'a bırakmış durumda. Başakşehir ile 2021'e kadar sözleşmesi devame den milli futbolcu, başka bir takıma transfer yaparsa; oyuncunun yetiştiği Altınordu Kulübü de transferden %30 pay alacak.

(Sporx)