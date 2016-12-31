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Chelsea durmuyor! Seri 13 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Stoke City'yi 4-2 mağlup etti. İşte Chelsea Stoke City maçından detaylar...

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea kendi sahasında Stoke City'i konuk etti. Chelsea sahadan 4-2 galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 13 maça çıkardı.
 
Chelsea'ya galibiyeti getiren golleri 34'te Gary Cahill, 57 ve 65'te Willian ve 85'te Diego Costa kaydetti. Stoke City'nin golleri ise 46'da Bruno Martins Indi ve 64'te Peter Crouch'tan geldi.
 
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Stoke City ise 31 puanda kaldı.
 
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Stoke City ise kendi sahasında Watford'u konuk edecek.

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