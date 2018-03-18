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Chelsea ve Southampton yarı finalde

İngiltere Federasyon Kupası'nda Leicester City'yi eleyen Chelsea ve Wigan Athletic'i geçen Southampton, yarı finale çıktı.

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Chelsea ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.

Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Leicester City, Chelsea'yi, Wigan Athletic de Southampton'ı ağırladı.

Leicester City, Chelsea'den Alvaro Morata'nın 42. dakikadaki golüne, 76. dakikada Jamie Vardy ile cevap verince 1-1'lik skorla uzatmalara gidildi.

Chelsea, Pedro'nun 105. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Bir diğer Premier Lig takımı Southampton ise İngiltere Birinci Lig ekibi Wigan Athletic'i, Pierre-Emile Hojbjerg'in 62 ve Cedric Soares'in 90 1'inci dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Southampton böylece Tottenham, Manchester United ve Chelsea ile beraber yarı finalistler arasına girdi.

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