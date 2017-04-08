Chelsea deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti

Bournemouth - Chelsea maçında kazanan, 3-1'lik skorla Chelsea oldu. İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki mücadele, ean Court Stadı'nda oynandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada kendi kalesine Smith, 20. dakikada Eden Hazard ve 68. dakikada Alonso ile geldi. Bournemouth'un tek sayısını ise 42. dakikada King kaydetti.

Bu skorun ardından Chelsea puanını 75 yaptı ve Tottenham'ın 7 puan önünde 75 puanla liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 35 puanla 15. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.