Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Chelsea deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti

Bournemouth - Chelsea maçından 3 puanla ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Chelsea oldu ve Londra ekibi şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bournemouth - Chelsea maçında kazanan, 3-1'lik skorla Chelsea oldu. İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki mücadele, ean Court Stadı'nda oynandı.
 
Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada kendi kalesine Smith, 20. dakikada Eden Hazard ve 68. dakikada Alonso ile geldi. Bournemouth'un tek sayısını ise 42. dakikada King kaydetti.
 
Bu skorun ardından Chelsea puanını 75 yaptı ve Tottenham'ın 7 puan önünde 75 puanla liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 35 puanla 15. basamakta kaldı.
 
Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu'na MİT ajanı belgelerini FETÖ verdi

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu'na MİT ajanı belgelerini FETÖ verdi

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA