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Chelsea'de futbolcular Conte'den memnun değiller

Chelsea'de futbolcuların Antonio Conte'nin antrenman temposundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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İngiliz basınında yer alan haberlerde oyuncuların 2017-18'deki maç takviminin geçen sezondan daha sıkışık olmasına rağmen idman yoğunluğunun değişmemesinden yakındığı belirtildi.

OYUNCULAR ŞİKAYETÇİ

Söylentilere göre, Londra ekibindeki birçok oyuncu, Conte'nin fiziksel olarak yıpratıcı idmanlar yaptırmasının ve taktik görüşmelerin günlerce sürmesinin takımın fizik durumunu ve formunu etkilediğini düşünüyor.

Conte'nin, geçen cumartesi yaşanan Crystal Palace yenilgisi sonrası çarşamba günkü Roma maçına kadar futbolcuları 3 günlük idmana zorladığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON AVRUPA YOKTU

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, Avrupa arenasında rekabet etmedi. İtalyan teknik adam, kupa maçları olduğu dönemler haricinde oyuncularını bir hafta boyunca bir maça hazırladı. 

ÖNEMLİ OYUNCULAR SAKATLANDI

Chelsea'de bu sezon as kadroda yer alan önemli isimler sakatlık yaşadı. İspanyol golcü Morata, uzun süren sakatlığın ardından Roma maçında sahalara dönse de Victor Moses ve Ngolo Kante'nin sakatlıkları devam diyor.

(DHA)

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