Chelsea'de şok! Diego Costa kadro dışı!

İngiltere premier ligde şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Chelsea'de Diego Costa krizi yaşanıyor. Ligde 13 maçlık galibiyet serisi Tottenham karşısında bozulan İngiliz takımı, yıldız forveti Costa'yı Leicester maçının kadrosuna almadı.

Ligde attığı 14 golle takımını sırtlayan yıldız forvet, kaybedilen Tottenham maçının ardından da takım menejeri Conte ile saha içinde yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Önceki senelerde de menejerleri ve takım arkadaşları ile uyum sorunu yaşadığı göze çarpan Costa, 3 gündür çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Costa krizinin ne kadar süreceği ve takımın şampiyonluk yarışını ne ölçüde etkileyeceği şu an için merak konusu. Ancak otoriteler, bu sezon çok sayıda maçta takımının 3 puana ulaşmasını sağlayan brezilyalı yıldızın uzun süreli eksikliğinin Chelsea'yi liderlik koltuğundan indirebileceğini ifade ediyor. Costa'ya Çin'den transfer teklifleri olduğu idda ediliyor.

Bugün deplasmanda son şampiyon Leicester'la yüzleşecek olan Chelsea'de Costa dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Maç TSİ 19.30'da başlayacak.